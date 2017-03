Donderdagmiddag was er een doffe knal te horen in de industriezone Zwaluwbeek in Kruibeke. Toen de werknemers van een houtverwerkend bedrijf buiten gingen kijken, merkten zij rook op aan de opslagsilo en de afzuiginstallatie. In de silo had zich een stofexplosie voorgedaan waarna er brand was ontstaan. De werknemers hebben onmiddellijk de silo afgesloten en zijn die beginnen koelen. Vervolgens is de brandweer met zwaar materieel van 5 verschillende posten uit het Waasland en Antwerpen ter plaatse gekomen. Die kreeg het vuur na een uur onder controle. Niemand raakte gewond, maar het bedrijf zal door de explosie wel enkele dagen stil liggen.