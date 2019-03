Minister Weyts vraagt aandacht voor wegenarbeiders in nieuwe campagne

En ook in Laarne zijn er werkzaamheden. Wie vanuit Zele en Overmere naar Destelbergen rijdt moet vanaf maandag rekening houden met ernstige verkeershinder. Vanaf dan wordt er maar liefst 4 maanden lang gewerkt op de N445. Over een traject van twee en een halve kilometer wordt het betonnen wegdek vervangen door asfalt. Er worden ook 8 bushaltes vernieuwd. De parkeerstroken in kasseien verdwijnen en er komen groene bermen in de plaats. De vier kruispunten op de gewestweg zullen heringericht worden om de fietsveiligheid te verbeteren. Het verkeer vanuit Zele en Overmere moet omrijden via de E17 in Beervelde. In de omgekeerde richting kan het verkeer via de werfzone rijden.