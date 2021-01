Nieuws Minister Weyts trekt loopschoenen aan: "Zoveel mogelijk bewegen in 2021"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Een nieuw jaar, dat betekent voor veel mensen ook nieuwe voornemens. Meer bewegen is er zo ééntje van. Vlaams minister van Sport Ben Weyts wil zo veel mogelijk Vlamingen in 2021 aan het sporten krijgen. We hebben het voorbije jaar allemaal massaal gelopen, gefietst en gewandeld, en dat moeten we in 2021 ook blijven doen, zegt de minister. Deze morgen zette hij zijn sportjaar alvast in met enkele start-to-runners in het stadspark in Aalst.