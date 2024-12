Minister van Staat Miet Smet is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De christendemocrate uit Lokeren drukte haar stempel op de Belgische politiek in de jaren tachtig en negentig, en was één van de grondleggers van de emancipatie van de vrouw in de politiek. De laatste jaren leed ze aan dementie en woonde ze in een woonzorgcentrum in Destelbergen, waar ze is overleden.