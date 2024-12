Minister van Staat Miet Smet is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden

Minister van Staat Miet Smet is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie donderdagochtend. Smet was de weduwe van voormalig premier Wilfried Martens. De christendemocrate Miet Smet drukte haar stempel op de Belgische politiek in de jaren tachtig en negentig. Ze was staatssecretaris voor Leefmilieu en Gelijke Kansen en minister van Arbeid en Tewerkstelling. Smet richtte ook Vrouw & Maatschappij op, de vrouwenbeweging van CD&V. Ze staat te boek als een van de iconen van vrouwenemancipatie in België en een voorvechtster voor gelijke kansen. Miet Smet werd geboren op 5 april 1943 in Sint-Niklaas. In 2008 huwde de politica met oud-premier Wilfried Martens. Hij overleed in 2013. Smet overleed afgelopen nacht in een woonzorgcentrum in Destelbergen.