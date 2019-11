Minister van Milieu trekt kapvergunning Ravottersbos in, bos gered

Het Ravottersbos in Sint-Maria-Oudenhove, bij Zottegem, lijkt gered. Vlaams Milieuminister Zuhal Demir heeft de kapvergunning ingetrokken. Eergisteren zag u al in het TV Oost Nieuws dat er groot protest was uitgebroken tegen de kap van de oude bomen. Protest dat ze dus tot in Brussel hebben gehoord. De minister laat ook weten dat ze de procedure voor het verlenen van kapvergunningen gaat herbekijken. Want bossen betekenen vaak heel veel voor de mensen die in de buurt wonen. En daar wordt in zo'n procedure geen rekening mee gehouden.