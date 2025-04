Minister Jo Brouns wil Belgische peren exporteren naar Japan: "Door de handelsconflicten met de VS moeten we nieuwe afzetmarkten zoeken"

De ondernemersmissie van Unizo Oost-Vlaanderen zit erop. Tien dagen lang hebben 80 ondernemers uit onze provincie inspiratie opgedaan en genetwerkt. Ze keren terug met een rugzak boordevol ervaringen uit een fascinerend land. Op hun laatste avond in Tokyo hadden ze Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns op bezoek. Hij is in volle onderhandeling met Japan over de export van Belgische peren.