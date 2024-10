Minister Hilde Crevits: "Voorlopig geen klacht bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen, dus nieuwe Ninoofse gemeenteraad kan zich installeren"

Ja, op dit moment is er trouwens nog altijd geen klacht neergelegd bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen rond de gemeenteraadsverkiezing in Ninove en het al dan niet ronselen van volmachten. Dat heeft Vlaams minister Hilde Crevits vandaag gezegd in de commissie Binnenlands Bestuur. Zolang er geen klacht komt, kan de gemeenteraad in Ninove dus probleemloos geinstalleerd worden..