Minister Gwendolyn Rutten schorst erkenning van Aalsterse moskee

In het gehucht Hellestraat in Stekene is gisterenavond brand uitgebroken in de plaatselijke basisschool. Het was een buur die rond half zeven rook opmerkte aan het dak van de school. De brandweer kwam snel ter plaatse, en trof een brandhaard aan in een keukentje naast de refter. Het vuur was snel onder controle, maar de schade aan de refter is wel groot. De klassen bleven gelukkig gevrijwaard, waardoor de school deze ochtend gewoon open ging. De kinderen moeten wel even in hun klas lunchen. De oorzaak van de brand ligt vermoedelijk bij een defect aan een elektrisch toestel.