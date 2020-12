Nieuws Minister Diependaele steekt duizenden vrijwilligers een hart onder de riem

U hoorde het, in Geraardsbergen is het al aardig gelukt om vrijwilligers te vinden voor hulp in de zorgsector. En ook in een woonzorgcentrum in Brakel hebben ze het aantal vrijwilligers de voorbije maanden zien verdubbelen. Dat kreeg Vlaams minister Matthias Diependaele te horen toen hij er gisteren op bezoek was. Onze minister uit Zottegem ging er langs omdat het de dag van de vrijwilliger was.