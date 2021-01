Economie Minister Diependaele peilt naar gevolgen Brexit bij Oost-Vlaamse bedrijven

In Gent en Zottegem hebben bedrijven bezoek gekregen van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele en Europees parlementslid Geert Bourgeois. Aanleiding is de Brexit, de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De Brexit is intussen een feit, maar er is nog altijd heel wat onduidelijkheid over de precieze gevolgen ervan voor Belgische bedrijven die producten importeren en exporteren.