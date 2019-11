In de Waaslandhaven is een zonnespiegelpark geopend dat uniek is in de Europese industrie. Met behulp van zonne-energie, in plaats van aardgas, wekt chemisch dienstverlener ADPO zogenoemde 'groene' stoom en warmte op. En die stoom kan dan weer gebruikt worden om machines te laten draaien. Bedoeling is om de CO2-uitstoot van de industrie te verminderen, in de strijd tegen de opwarming van de aarde.