Minister Brouns verstrengt regels voor hoge windmolens, Wetters gemeentebestuur: "Weinig draagvlak voor mastodonten"

Windmolens van 200 meter of hoger, zullen in de toekomst niet meer gebouwd mogen worden, in de buurt van huizen. Toch als het van Vlaams minister Jo Brouns afhangt. Hij wil de regels verstrengen. Volgens de minister is er amper draagvlak voor mastodonten van meer dan 200 meter. Vorig jaar zijn er amper 12 nieuwe bijgekomen in Vlaanderen. Plannen stuiten vaak op protest, zoals onlangs nog in Wetteren. Daar zou een windturbine van zo'n 260 meter komen op enkele tientallen meters van de huizen. De buren zijn massaal tegen, en ook het gemeentebestuur van Wetteren is niet geneigd om de plannen te vergunnen.