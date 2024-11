Minister bevestigt: vanaf 15 december geen rechtstreekse trein meer vanuit Erembodegem naar Gent en Brussel

Ook federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet bevestigt in het federaal parlement dat er geen aanpassing komt aan de nieuwe dienstregeling van de NMBS, die ingaat op 15 december. Zoals u vorige week al in ons nieuws kon zien, zal er geen rechtstreekse trein meer zijn van Erembodegem naar Gent en Brussel door de nieuwe dienstregeling van de NMBS. Met veel kritiek en frustratie als gevolg. De inwoners van de Aalsterse deelgemeente zijn enorm teleurgesteld en het Burgerplatform heeft een petitie opgesteld met ondertussen al meer dan 1.800 handtekeningen. Ook Vooruit Aalst heeft haar ongenoegen over de treinwijziging geuit, maar zonder resultaat. Parlementslid Anja Vanrobaeys heeft in het federaal parlement het probleem voorgelegd bij de minister, maar net zoals de NMBS bevestigt hij dat er voorlopig niets zal veranderen aan de nieuwe dienstregeling.