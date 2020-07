In Laarne heeft de politie een feestje in een zomerbar moeten stilleggen. Dat moest omdat de coronamaatregelen niet nageleefd werden. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe mensen uit de bol gaan tijdens een optreden van Gene Thomas. De feestvierders bleven niet aan hun tafel zitten, maar troepten samen rond de artiest. Van social distance was er absoluut geen sprake meer. In samenspraak met de organisatie werd het feestje vroegtijdig afgebroken. De zomerbar is wel al opnieuw open.