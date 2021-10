Minister Benjamin Dalle bezoekt Aalsterse 'Broeiklas' en brengt 100.000 euro mee

Nieuws dat net binnen is. Het chemisch bedrijf 3M in Zwijndrecht moet een deel van zijn productie stil leggen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zopas beslist. Demir had aan 3M meer duidelijkheid gevraagd rond de uitstoot van PFAS in de omgeving, maar die informatie kwam er niet, of werd onvoldoende gegeven. En daarom legt ze alle processen waarbij PFAS uitgestoten wordt stil. Dat wil niét zeggen dat het bedrijf daarmee volledig stil valt. Minstens een deel van de activiteiten kunnen sowieso voortgezet worden. Het is ook niet zo simpel om activiteiten stil te leggen. Da's een proces dat wel even duurt. Maar 3M moet daar nu mee beginnen. En de Omgevingsinspectie zal het ook nauwgezet opvolgen. De situatie blijft zo tot 3M meer garanties kan geven dat het inwoners van Zwijndrecht, Beveren en omstreken niet extra blootstelt aan risico's.