In het vrouwenvoetbal hebben de Eendracht Aalst Ladies gisteren verloren van Zulte-Waregem met 3-2. De ploeg moest al snel tegen een dubbele achterstand aankijken, maar kwam in het slot toch nog dicht bij de gelijkmaker. Door deze nederlaag mag Aalst ook een kruis maken over de winst in play-off 2.