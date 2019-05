Greg Van Avermaet heeft in Yorkshire gedaan wat hem in het Vlaamse voorjaar niet is gelukt: winnen. in de slotetappe van de Ronde van Yorkshire haalde hij het in een sprint met 3. De eindzege is voor de Brit Christopher Lawless. De Olympische kampioen maakt nu tijd voor rust en familie. Nadien zet hij alles op de ronde van Frankrijk en het WK, dat wordt gehouden in jawel Yorkshire