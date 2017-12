Er zijn tijdens de eerste negen maanden van dit jaar maar liefst 18 verkeersdoden minder te betreuren in Oost-Vlaanderen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer van Vias. Van januari tot oktober zijn er in onze provincie 30 doden gevallen in het verkeer. Bijzonder dramatisch en bijzonder te betreuren, maar het goede nieuws is, dat het er 18 minder zijn dan de 48 dodelijke ongevallen in 2016. Nooit eerder vielen er minder verkeersdoden in Oost-Vlaanderen. Ook het aantal letselongevallen is trouwens gedaald, met 3,7%, van 4859 ongevallen naar 4681. Onze provincie volgt daarmee de ook op nationaal vlak dalende trend. De resultaten tonen dus een positieve evolutie van de verkeersveiligheid op onze wegen, zo besluit het verkeersinstituut.