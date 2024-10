Minderjarige supporters van KV Mechelen brengen Bengaals vuurwerk mee: 3 gewonden

Spektakel op het veld, maar minder fraaie beelden in de tribunes. Want in het uitvak maakten enkele supporters van KV Mechelen het bont. Ze staken een heleboel Bengaals vuur aan. De wedstrijd werd even stilgelegd, omdat de hevige rook in de tribune en boven het veld bleef hangen. De meegereisde agenten wisten uiteindelijk drie minderjarigen te identificeren voor het ontsteken van het pyrotechnisch materiaal. Er raakten ook drie supporters gewond.