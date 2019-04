De rundvleessector en de appel- en perenteelt zijn erkend als sectoren in crisis. Dat heeft minister van Landbouw Denis Ducarme beslist. Afhankelijk van hun situatie kunnen landbouwers aanspraak maken op een vrijstelling, op vermindering of uitstel van betaling van hun sociale bijdragen. De rundveehouders merken dat we met zijn allen anders zijn gaan eten. De vleesconsumptie is in ons land is de afgelopen vijf jaar met ongeveer een kwart gedaald. De telers van appelen en peren hebben dan weer te lijden onder marktprijzen die zo laag geworden zijn, ze amper nog marge hebben. En er is teveel voorraad. Begin vorige maand werd de voorraad appels in ons land geschat op 100.000 ton, wat betekent dat zowat één derde van de oogst niet verkocht is.