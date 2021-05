Minder dan 700 COVID-patiënten op intensieve zorg

In het hele land liggen er nog 2.255 covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie 711 op intensieve zorg. Dat is een daling van respectievelijk 18 en 14 procent op weekbasis. In de ziekenhuizen in onze streek zijn er opnieuw 10 bedden minder bezet op de COVID-afdelingen in vergelijking met gisteren. 41 van de in totaal 101 coronapatiënten hebben intensieve verzorging nodig. Ook dat zijn er 2 minder dan gisteren. De grootste dalingen zien we in de Aalsterse ziekenhuizen en in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, telkens met 4, naar respectievelijk 47 en 33 opgenomen coronapatiënten.