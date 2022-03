Minder dan 200 coronapatiënten op intensieve zorgen.

XX Het coronanieuws dan. En opmerkelijk, net op de dag dat ons land zo goed als alle coronamaatregelen stopzet, noteren ze in onze regionale ziekenhuizen een stijging. Voor het eerst sinds enkele weken gaan de cijfers ook op weekbasis opnieuw de verkeerde kant uit. Er zijn vandaag in totaal 164 patiënten opgenomen op de verschillende COVID-afdelingen. Dat zijn er maar liefst 14 meer dan gisteren, en 11 meer dan een week geleden. De grootste toename zien we in de Aalsterse ziekenhuizen. Daar gaat het aantal patiënten van 56 gisteren naar 68 vandaag. Dat zijn er 12 meer op dagbasis, maar ook weekbasis is het stijging met 12 patiënten. Ook in de andere ziekenhuizen benadert het aantal opgenomen patiënten met corona het aantal van een week geleden, of het zit er zelfs ook al over, zoals in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Daar zijn nu 36 patiënten opgenomen. Dat is er 1 minder dan gisteren, maar alweer 5 meer dan een week geleden.