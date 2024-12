Honderd bestuurders in onze provincie hebben een positieve test afgelegd tijdens de Verkeersveilige Nacht. Op meer dan honderd plaatsen in Oost-Vlaanderen stond de politie opgesteld, om in totaal zo'n 10.000 chauffeurs te controleren. 83 personen hadden teveel gedronken en zeventien legden een positieve speekseltest af. Opvallend lage cijfers, de laagste in meer dan tien jaar.