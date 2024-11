Wie vandaag in Dendermonde was, heeft misschien militairen gezien. Het Belgische leger hield er vandaag namelijk een technische training onder de Ooiebrug. De bedoeling was om met een heleboel explosieven de brug op te blazen. Buurtbewoners moesten zich geen zorgen maken, het bleef bij oefenen. De brug ging niet de lucht in.