Milieu- en vredesbewegingen herdenken kernramp in Tsjernobyl en pleiten voor kernuitstap

Een twintigtal actievoerders tegen kernenergie hebben op de Scheldedijk in Doel de kernramp in Tsjernobyl herdacht exact 39 jaar geleden. Volgens de actievoerders is elke kerncentrale een risico, dus die in Doel ook. Bij een kernramp moet een straal van 30 kilometer volledig ontruimd worden. Goed voor meer dan 1 miljoen mensen, én met extra gevaar voor de vele chemische bedrijven in de haven. De milieu- en vredesbewegingen pleiten dan ook voor een volledige kernuitstap en willen dat de regering voluit de kaart van groene energie trekt. Bovendien zijn kerncentrales zowel een bron als een doelwit in oorlogstijden.