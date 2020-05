De plannen voor een nieuwe tribune, met daaraan gekoppeld een woonproject, in het stadion van Waasland-Beveren kunnen de vuilbak in. De enige aannemer die het zag zitten om het project te realiseren, trekt zich terug. De oude tribune in de Klapperstraat staat al jaren leeg en is tot op de draad versleten. Ze verpest ook het zicht voor de buren. Het gemeentebestuur wil het gedrocht zo snel mogelijk afbreken. Maar wat er dan uiteindelijk in de plaats zal komen, dat is nog heel onduidelijk.