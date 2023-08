Mijnenveger Bernisse terug naar haar roots: de Boelwerf in Temse

Op de Wilfordkaai in Temse is zopas de Bernisse aangekomen. De Bernisse is een mijnenveger die 70 jaar geleden op de Boelwerf werd gebouwd. Het is een houten schip, en het enige van het MSC-type dat nog vaart in Europa. Na 40 jaar dienst werd het verkocht aan een Nederlandse groep van ex-marineleden. Maar omdat het dit weekend dus 70 jaar oud is, komt het nog eens naar de scheepswerf waar het gebouwd is. De Bernisse vertrok deze week in het Nederlandse Hellevoetsluis, en is rond vijf uur in Temse aangekomen en plechtig ontvangen.