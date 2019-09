'Mijn kortfilm? Een kosmische reis door de weilanden van Erpe-Mere...'

De Aalsterse bibliotheek Utopia is verkozen tot beste bib van Vlaanderen en Brussel. Diensthoofd Arnoud Van Der Straeten mocht in Oostende de prijs in ontvangst nemen. “Dit is louter een bevestiging van wat alle Aalstenaars al langer wisten”, reageert schepen van Bibliotheek, Karim Van Overmeire (N-VA). “Alle gekheid op een stokje: natuurlijk zijn we bijzonder vereerd met deze prijs. Dat Utopia een mooi gebouw is, ziet iedereen, maar het is dankzij de tomeloze inzet van alle medewerkers dat deze prijs gewonnen werd. Deze prijs is dan ook voor hen.” Utopia was de genomineerde voor de provincie Oost-Vlaanderen. Elke provincie had een eigen genomineerde en die werd gequoteerd door een vakjury. Daarnaast kon ook het publiek online stemmen. Daarvoor lanceerde Utopia afgelopen zomer nog een oproep waarbij onder andere tv-presentator Steven Van Herreweghe de Aalsterse kar trok. Met succes dus.