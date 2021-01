Mihailovic loodst Okapi Aalst naar halve finale

Vandaag houden we een laatste keer halt op het trainingskamp van wielerteam AG2R Citroën in Spanje. Naast Oliver Naesen en Greg Van Avermaet telt de Franse ploeg namelijk nog twee streekrenners. Oli's jongere broer Lawrence Naesen en Gijs Van Hoecke. Vier parelvissers, vier goede vrienden samen in één protourformatie. Het is zonder meer ongezien. Zowel Gijs Van Hoecke als Lawrence Naesen hebben natuurlijk hun persoonlijke doelen. Maar ze zullen zich in de eerste plaats toch moeten wegcijferen voor Greg en Oli.