Migratieprobleem E40: Snelwegparking Wetteren gratis en open voor iedereen

In de Beverentunnel, in Beveren, zijn vanmiddag rond twee uur twee vrachtwagens met elkaar in aanrijding. De bestuurder van een vrachtwagen van een firma uit Kruibeke merkt een file in de tunnel te laat op. Hij schamp zijn voorligger, een Hongaarse truck. Vervolgens plet hij een personenwagen die bestuurd wordt door een man uit Sint-Niklaas. Die raakt als bij wonder slechts licht gewond. De tunnel is een hele tijd versperd richting haven. Het verkeer dat vast stond achter het ongeval werd na al die tijd mondjesmaat doorgelaten. Rond kwart voor vier is de weg vrijgemaakt, maar nog geen kwartier later is er opnieuw een aanrijding en raakt de tunnel opnieuw volledig versperd. In en om de Waaslandhaven was er de hele namiddag dan ook grote verkeershinder.