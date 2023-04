Nu de promotie van Lokeren-Temse naar eerste nationale bijna zeker is, denkt de club al aan volgend seizoen. Zo komt de 27-jarige middenvelder Yannick Reuten over van RFC Luik, titelkandidaat in eerste nationale. Hij had daar na twee seizoenen een aflopend contract. Reuten was eerder een sterkhouder bij Patro Eisden in dezelfde klasse, maar komt nu dus de ploeg van trainer Hans Cornelis versterken.