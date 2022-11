Middenschool Ninove kreeg vandaag de inspectie over de vloer

De middelbare school in Ninove die vorige week in opspraak is gekomen, heeft vandaag bezoek gekregen van de onderwijsinspectie. Sommige leerlingen met een autismespectrumstoornis zouden door leerkrachten belachelijk zijn gemaakt in WhatsApp-groepen. Er is ook sprake van fysiek geweld. De onderwijsinspectie bezoekt de school in opdracht van minister van Onderwijs Ben Weyts. De eerste bevindingen zullen morgen ook met de minister besproken worden. Het onderzoek van de inspectie komt bovenop het onderzoek van de school zelf, en van het parket van Oost-Vlaanderen. Morgenavond staat er een Raad van Bestuur van de scholengroep op het programma. Daar wordt beslist over het lot van de huidige directie en de betrokken personeelsleden. De lessen zijn vandaag gewoon doorgegaan. Leerlingen die wilden praten over de wantoestanden kregen tijd en ruimte om hun vragen te stellen. Er zijn ook niet meer leerlingen afwezig dan anders.