Middenschool Geraardsbergen uitgenodigd voor First Lego League finale in Massachusetts

Op de Middenschool in Geraardsbergen mogen ze fier zijn op hun studenten. Want daar mogen enkele tweedejaarsstudenten van de opleiding STEM - Wetenschappen zich opmaken voor de finale van de First Lego League in Massachusetts, in de Verenigde Staten. Met hun project 'Absorbemom' hebben de leerlingen een innovatieve oplossing bedacht om olievervuiling in onze oceanen te verhelpen. Na een overtuigende overwinning tijdens de regiofinale in Kortrijk in januari, plaatsten ze zich voor de prestigieuze Benelux-finale eerder deze maand. En hoewel ze daar niet met het goud gingen lopen, hebben ze de jury toch weten overtuigen van hun project. Met een ticket naar de finale in de VS tot gevolg. De wedstrijd daar vindt plaats van 13 tot 15 juni. De school is ook een steunactie gestart om de studiereis te financieren.