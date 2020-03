Gisteravond werd in Aalst het carnaval afgesloten met de Popverbranding. Het laatste woord in de live-uitzending van TV Oost was voor een jonge carnavalist van 7 jaar oud. Hij is lid van De Sperrezjiekers en beleefde de Popverbranding voor de tweede keer in zijn jonge leven. Toen hij het stoetliedje van de carnavalsgroep bij onze reporter nog eens zong, solliciteerde hij naar de prijs van het schattigste interview ooit. Hij snoerde met een deel van het refrein alle criticasters de mond: "We leven in een dorp van klagen en zagen. Niemand kan nog iets van een ander verdragen". Een samenvatting van deze omstreden carnavalseditie. Zoals zo vaak komt de waarheid uit een kindermond.