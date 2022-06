Middelbare school Mariagaard in Wetteren zet eigen fietsdeelsysteem op

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens gaat zich het lot van Wase kinderen aantrekken die geen plaats kunnen krijgen in de B-stroom van het secundair onderwijs. De B-stroom is er voor kinderen die liever al doende leren, of voor kinderen die geen getuigschrift hebben van het basisonderwijs. Maar hier in het Waasland is er een groot plaatsgebrek. Het ziet er naar uit dat sommige kinderen zelfs noodgedwongen zullen moeten blijven zitten omdat er geen plaats is. De vzw SAAMO Oost-Vlaanderen, die ijvert voor gelijke onderwijskansen, heeft ouders van 55 leerlingen verzameld die op een wachtlijst staan voor een school. Een delegatie daarvan ging de situatie vanochtend aankaarten bij de kinderrechtencommissaris.