Middelbare school Mariagaard in Wetteren ontruimd na bommelding: "Alle leerlingen zijn geëvacueerd"

In Wetteren heeft de middelbare school Mariagaard alle leerlingen geëvacueerd na een bommelding. De volledige school is ontruimd. "Alle leerlingen zijn veilig", verzekert directrice Marinka Marinus op vrt. De leerlingen zijn via vijf pendelbussen naar het Sport- en recreatiedomein De Warande gebracht.

Mariagaard ligt aan de E40 in Wetteren, die wordt afgesloten. Het verkeer dat de afrit van de E40 neemt, wordt omgeleid via Oosterzele. Ook het verkeer op de N9 en N42 moet een omleiding volgen.

Deze ochtend werd de politie verwittigd van een bommelding, door middel van een elektronisch bericht, gericht aan de school ‘Mariagaard’ in Wetteren. Er zouden in dit bericht eveneens bedreigingen geuit zijn aan een leerkracht van de school. De school werd volledig ontruimd. Op dit moment gaat een sweeping door waarbij een explosievenhond wordt ingezet. Politie en parket stellen alles in het werk om de afzender van het bericht te identificeren. Op dit moment werd nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt volop.