Middelbare school Mariagaard in Wetteren moet voor de tweede keer op nog geen maand tijd dicht door corona-uitbraak

En corona slaat ook weer hard toe in de scholen. Zo moet Mariagaard, een middelbare school in Wetteren, voor een tweede keer op nog geen maand tijd weer dicht. Het aantal leerlingen en leerkrachten dat in quarantaine zit loopt hoog op. In totaal gaat het over een 200-tal leerlingen en een handvol leerkrachten die in quarantaine moeten. Daaronder ook een aantal begeleiders van het internaat van de school, waardoor ook al die leerlingen naar huis moeten. De school voelt zich genoodzaakt om volledig over te schakelen naar afstandsonderwijs. Vorige maand moest de school ook al eens de deuren sluiten wegens enkele coronabesmettingen. Vanaf 6 december, over twee weken dus, hoopt de school terug op te gaan.