En afsluiten doen we vandaag in Dendermonde, want daar is het STROOM-festival voor de tweede keer neergestreken. Cultuurliefhebbers kregen de mogelijkheid om op drie bijzondere locaties in en rond de stad een optreden bij te wonen, zoals in Rechtbank van Eerste Aanleg. Burgemeester Piet Buyse vertelde er de geschiedenis van de Ros Beiaardstad, over de relatie tussen stad en stroom, geflankeerd door pianist en componist Florestan Bataillie.