Michel Van Wambeke (Lokaal Liberaal) heeft een fysieke beperking en staat op een politieke lijst

Een genderevenwicht is er al op de verkiezingslijsten. Het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen op de lijst mag niet groter zijn dan één. Dat maakt de lijsten al een pak diverser. Maar zijn ze wel divers genoeg? Het aantal mensen met een migratieachtergrond op de lijst is nog altijd klein. Laat staan de vertegenwoordiging van mensen met een beperking. In Lokeren vinden we Michel Van Wambeke terug op de lijst van Lokaal Liberaal. Michel werd drie jaar geleden blind na een fietsongeval in Lokeren. Maar dat weerhoudt hem niet om zich politiek te engageren.