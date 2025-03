De bekende ondernemer Michel Van den Brande heeft een koper gevonden voor zijn stellingbouwbedrijf Kontrimo in Temse. Dat heeft hij vandaag aangekondigd. Van den Brande is 64 en wil zijn bedrijf al een tijdje verkopen. Als alles goed gaat, dan is de deal tegen eind volgende maand rond. Het bedrijf wordt op dit moment nog doorgelicht. Bij Kontrimo werken 120 mensen, de onderneming heeft een omzet van 13 miljoen euro. Wie de koper is, dat is niet duidelijk.