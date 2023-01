Michael Vanthourenhout viert Belgische titel met Yves Segers in Zogge en een gratis vat in Wetteren

We keren nog even terug naar gisterenavond, naar de Belgische titel van Michael Vanthourenhout. Want na zijn overwinning gisteren barstte het feest los bij zijn ploeg en zijn supporters. Vanthourenhout ging eerst eten met zijn team Pauwels-Sauzen Bingoal in Hamme-Zogge. De thuisbasis van ploegbaas Jurgen Mettepenningen. Die had schlagerzanger Yves Segers opgebeld om het feest in gang te zetten. Nadien zette Vanthourenhout koers naar thuishaven Wetteren. Daar werd hij opgewacht door tientallen supporters en tapte hij de eerste pintjes in zijn supporterscafé.