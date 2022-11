Naar het Kuipke dan, daar is zonet de 81ste editie van de Zesdaagse van Gent afgelopen. En die is gewonnen door het duo Robbe Ghys / Lindsay De Vylder. Voor Wetteraar De Vylder is het de allereerste zege in de Gentse zesdaagse. En er stonden nog streekgenoten op het podium. Fabio Van Den Bossche werd met zijn Nederlandse ploegmaat Youri Havik tweede. Deze Zesdaagse stond in het teken van het afscheid van Iljo Keisse. In zijn allerlaatste Gentse Zesdaagse werd Keisse nog knap derde, samen met Jasper De Buyst uit Erpe-Mere.