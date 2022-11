Michael Vanthourenhout kroont zich tot Europees kampioen veldrijden

Onze regio heeft er sinds enkele uren een Europese kampioen bij, want Michael Vanthourenhout heeft het EK veldrijden in Namen deze namiddag gewonnen. Vanthourenhout was de sterkste van het pak en kwam solo aan, met veertig seconden voorsprong op de Nederlander Van der Haar. Het is voor de Witte van Wetteren zijn eerste trui bij de elite. Het Europees kampioenschap was een groot doel van Vanthourenhout, en dat heeft hij met verve binnengehaald.