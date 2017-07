Ja, hopelijk kan Lucien snel herstellen en kan hij zo snel mogelijk weer naar huis. Maar the show must go on, zo is dat ook in de wielerwereld. Want Chris Froome is in Aalst. De hele namiddag al is Aalst het episch centrum van de koers. Zo is er al een koers geweest voor brandweerlui, hartpatiënten en G-atleten. Op dit moment is de Gentlemen's Classic aan de gang. Dat is een galakoers voor wielericonen en BV's. En om half acht begint het dan voor echt. Dan komen de grote kanonnen aan de start. En daarbij zijn dus Chris Froome, maar ook Belgisch kampioen Oliver Naesen en Thomas De Gendt.