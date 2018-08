En dan nu een verhaal van uitzonderlijke toewijding. Op je achtste misdienaar worden in de kerk van Laarne, en vandaag, 50 jaar later, nog altijd iedere zondag paraat staan. En in al die jaren maar één eucharistieviering in Laarne gemist. Niemand heeft het koster Walter De Moor voorgedaan. En daarom is hij vandaag in de bloemetjes gezet, met een viering ter ere van zijn werk.