Mettepenningen (Pauwels Sauzen - Bingoal): 'Eli Iserbyt start zondag als kopman'

Geen voetbal in de eerste klasse en eerste amateurliga, maar wel in de tweede amateurliga. Daar was er voor Eendracht Aalst geen tijd om uit te kateren na de feestdagen, want de Ajuinen moesten vanmiddag opnieuw vol aan de bak. Tegenstander is laagvlieger Pepingen-Halle. In principe nog een lekker dessert voor Aalst. Maar in voetbal weet je nooit.