Het optreden van Prins Sjalen onder een stralende zon is nog maar een voorproefje voor de carnavalsdriedaagse. Want het belooft een droge carnaval te worden, met geregeld wat zon en temperaturen boven de 10 graden. Maar de nachten worden wel kouder. Het wordt flirten met het vriespunt. In laagjes kleden is dus de boodschap.