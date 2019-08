Novastar brengt in de loop van volgend jaar een nieuw album uit. Dat vertelt frontman Joost Zweegers in een gesprek met TV Oost. Novastar stond zaterdag op de Lokerse Feesten. Ook onder meer Gabriel Rios en Keane kleurden de affiche. Een avondje melodieuze Britpop dus. "Dat is het mooie aan dit festival," zegt Joost Zweegers. "Elke avond presenteren ze een bij elkaar horend muziekpalet."