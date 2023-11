Metaaldetectoristen vinden Romeinse restanten in Buggenhout

De droom van elke metaaldetectorist is om een waardevolle vondst naar boven te halen terwijl je het helemaal niet verwacht. Het is Kris Van Den Berge dit weekend overkomen in Buggenhout. En wij waren er toevallig net bij. Met een team van metaaldetectoristen van over heel het land en enkele archeologen was hij op zoek naar restanten van de 17de eeuw. Dat deden ze op een stuk grond waar binnenkort bomen op worden geplant. Iemand van zijn team vond een Romeinse draadfibula. En ook enkele Romeinse dakpannen. Een onverwachte ontdekking van onschatbare waarde in onze regio.